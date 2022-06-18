Eyüp'te otobüs 17 araca çarptı: Kamyona çarparak duran otobüsün şoförü kayıplara karıştı

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İstanbul'da halk otobüsü, park halindeki 17 araca çarptı. Otobüs şoförü, aracını orada bırakarak kayıplara karıştı. Sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı

DHA
18 Haziran 2022 Cumartesi, 09:22

İstanbul Eyüpsultan'da sürücüsünün kimliği belirlenemeyen otobüs mahalleyi birbirine kattı.

17 araca çarpan otobüs, yol kenarında park halindeki kamyonete çarptıktan sonra durabildi. Sürücü olay yerinden kaçarken araçlarda hasar meydana geldi.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Alibeyköy Mahallesi Canan Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait 34 HK 3374 plakalı özel halk otobüsü, Atatürk Bulvarı'ndan Canan Sokak'a girdiği sırada önce yön tabelasına, ardından da sokakta bulunan park halindeki 17 araca çarptı.

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