Eyüp'te otobüs 17 araca çarptı: Kamyona çarparak duran otobüsün şoförü kayıplara karıştı
İstanbul'da halk otobüsü, park halindeki 17 araca çarptı. Otobüs şoförü, aracını orada bırakarak kayıplara karıştı. Sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı
İstanbul Eyüpsultan'da sürücüsünün kimliği belirlenemeyen otobüs mahalleyi birbirine kattı.
17 araca çarpan otobüs, yol kenarında park halindeki kamyonete çarptıktan sonra durabildi. Sürücü olay yerinden kaçarken araçlarda hasar meydana geldi.
Kaza, saat 00.30 sıralarında Alibeyköy Mahallesi Canan Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait 34 HK 3374 plakalı özel halk otobüsü, Atatürk Bulvarı'ndan Canan Sokak'a girdiği sırada önce yön tabelasına, ardından da sokakta bulunan park halindeki 17 araca çarptı.
Video Haberler
- Borcunu isteyen arkadaşını otomobilde vurdu
- İstanbul'da otobüs 17 araca çarptı, şoför kaçtı
- 'Mazota zam, her şeye zam; nedir bu abi?'
- 'Daha uçamıyorsun' diyerek uçakla kavga etti
- '260 ton radyoaktif atık İstanbul'a getirildi'
- Kurbanlık inekler market reyonlarını gezdi
- Oğluyla tartışıp, etrafa saldırdı!
- Adayı duyurma şartını açıkladı
- Kayseri’de 2 paraşütçü havada çarpıştı
- Gece denize giren genç, boğulma tehlikesi geçirdi
En Çok Okunan Haberler
-
- Müge Anlı için harekete geçildi
- 'Mazota zam, her şeye zam; nedir bu abi?'
- 'Merkez'in dolar tahmini zirvede
- Arınç'tan Metiner'e zehir zemberek sözler
- 'Sakın yatırım yapmayın' diyerek uyardı
- İstinaftan Alçı'ya kötü haber
- YÖK Başkanı Erol Özvar'dan YKS paylaşımı
- Son anketteki 'CHP' ve 'İYİ Parti' ayrıntısı
- ‘Kral çıplak’ krizine Cumhur’un ortağı da dahil oldu
- Enflasyonda korkutan senaryo