Faciadan dönüldü: Park halindeki boş 'yolcu otobüsünde' yangın

06 Temmuz 2022 Çarşamba, 11:12

Kepez ilçesi Yenidoğan Mahallesi 3109 Sokak üzerinde, 5 Temmuz Salı saat 19.00 sıralarında, park halindeki boş bir şehirlerarası yolcu otobüsünde yangın çıktı. 38 RH 812 plakalı otobüsün orta kapı yanından alevlerin yükseldiğini gören yurttaşlardurumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

PERSONELİN ÇABASI İŞE YARAMADI

Bu sırada yakın bir noktada yemekte bulunan otobüsün şoförü Kazım U. ve diğer personel koşarak olay yerine geldi. Otobüsün ön kapısından içeri girmeye çalışan personel yoğun duman sonucu başarılı olamadı.