Fahrettin Koca'nın Erdoğan mitingine verdiği yanıta Tuncay Özkan'dan sert tepki
Fahrettin Koca'nın, Erdoğan'ın Giresun mitingine ilişkin soruya verdiği yanıta CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan tepki gösterdi. Özkan, ''Bu halkı suçlamaktan vazgeçin. Halkın sırtından inin artık'' dedi.
Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Koca, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Giresun'da gerçekleştirdiği mitinge dair sorulan soruya, ''Maske, mesafe ve temizlik konusuna Cumhurbaşkanı’mız çok dikkat ediyor ama yer yer bunun ihlal edildiğini görüyoruz. Bizim vatandaş olarak özellikle maskesiz sokağa çıkmamamız gerekiyor'' dedi.
Koca'nın, sosyal mesafe ve koronavirüs kurallarına uyulmayan mitinge ilişkin verdiği cevaba, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan sert tepki gösterdi.
Sosyal medya üzerinden Koca'ya tepki gösteren Özkan, şu ifadeleri kullandı:
''Hep mi halkı suçlayacaksınız? Kral çıplak, kral çıplak, kral çıplak... Bal gibi biliyorsunuz ama Saray'ın kibriyle baş edemiyorsunuz. Bu halkı suçlamaktan vazgeçin. Halkın sırtından inin artık.''
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