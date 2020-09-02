Fahrettin Koca'nın 'salgın kontrol altında' sözlerine CHP'li Murat Emir'den görüntülü yanıt

02 Eylül 2020 Çarşamba, 22:17

Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklamalarda bulundu. Koca, "Ülke genelinde durum kontrol altında. Türkiye'de vaka sayısının en fazla olduğu il Ankara. İstanbul'u iki kat geçmiş durumda. Ankara'da tedbirleri artırma çabası içerisindeyiz. Salgının kontrolden çıktığını asla söyleyemeyiz ama tedbirlere uyum noktasında hassasiyet göstermezsek, sonucu farklı olabilir'' ifadelerini kullandı.

Koca'nın açıklamalarının ardından sosyal medya üzerinden paylaşım yapan CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Ankara Dışkapı Hastanesi'nden görüntüler paylaştı.

Koronavirüs hastalarının sıra beklediği görülen görüntülerle ilgili Emir, şu ifadeleri kullandı:

''Cumhurbaşkanlığında nüfuslu kişiler kolayca test yaptırabilirken vatandaşlar hastanelerde bu şekilde saatlerce bekliyor. Bu görüntüler Ankara Dışkapı Hastanesi'nden geldi. Bakanlık rakamlarla halkı aldatıyor ancak işte hastanelerin hali.''