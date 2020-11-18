Fatih Altaylı canlı yayında isyan etti: "Devletimiz bizi mi kandırıyor?"
Habertürk, yazarı Fatih Altaylı, açıklanan verilere sert tepki göstererek, açıklanan Covid-19 pozitif sayısının en az 50 bin olması gerektiğini ifade etti. Altaylı, "Bu inandırıcı olmayan tabloyla devletimiz kimi kandırıyor" diyerek isyan etti.
Habertürk yazarı Fatih Altaylı, "Teke tek" programında, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere sert sözlerle tepki göstererek, "Devletimiz bizi mi kandırıyor" dedi.
PCR testetlerine dikkat çeken Altaylı, "Bugünkü test sayısı 156 bin olduğuna göre PCR pozitif sayısının da, Covid-19 pozitif sayısının da yaklaşık 50 bin civarında olması gerekiyor. Ancak açıklanan rakam Türk halkıyla ve tüm toplumla dalga geçer gibi 3 bin 819. Bu kadar hastayı sadece ben tanıyorum, öyle söyleyeyim. Bunun hiçbir inandırıcılığı yok artık. Bu inandırıcı olmayan tabloyla devletimiz bizi mi kandırıyor" dedi.
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