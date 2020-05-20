Fatih Altaylı'nın Burhan Kuzu için söyledikleri olay oldu

20 Mayıs 2020 Çarşamba, 12:57

Gazeteci Fatih Altaylı, Habertürk'te yayınlanan Tele Tek Özel programında İlber Ortaylı ve Celal Şengör'ü konuk etti.

19 Mayıs'ın konuşulduğu programda açıklamalarda bulunan İlber Ortaylı, Mustafa Kemal Paşa'yı doğrudan doğruya Vahdettin'in yolladığı iddialarını 'uyduruk' olarak niteledi. Ortaylı, "Maalesef Türkiye'de kahvehanelerde tefekkür yapılıyor ve tarih yazılıyor. Bu adamların bir de gazetelere yazdıklarını birkaç bin kişi okuyor. Bir başkası istediği kadar karıştırsın, araştırsın yazsın kimseler bilmez" şeklinde konuştu.

"EROİN KAÇAKÇISINI DESTEKLEYEN PROFESÖR"

Altaylı ise İlber Ortaylı'nın bu açıklamalarının ardından "Eroin kaçakçısını destekleyen bir profesör Vahdettin'e teşekkür ediyor Kurtuluş Savaşı için bugün" ifadelerini kullandı.

BURHAN KUZU 19 MAYIS'TA ATATÜRK YERİNE VAHDETTİN'İ ANMIŞTI

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Kuzu, Atatürk'ü anmak yerine Sultan Vahdettin'i andı.

Kuzu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Mustafa Kemal Paşa,30 Nisan 1919'da Resmi Gazete'de yayınlanan Sultan Vahdettin imzası ile Samsun 9. Ordu Müfettişliği’ne tayin edilmiştir.Mustafa Kemal,Samsun'a herhangi bir kişi olarak değil Osmanlı'nın en parlak subayı olarak çıkmıştır.Sultan Vahdettin Han’ı rahmetle anıyorum."







BURHAN KUZU ZİNDAŞTİ'Yİ TAHLİYE ETTİRDİĞİ İDDİASIYLA YARGILANIYOR

Fatih Altaylı'nın ifadeleri Burhan Kuzu'nun İranlı “uyuşturucu baronu” Naci Şerifi Zindaşti'yi tahliye ettirdiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılmasını akıllara getirdi.

Yargı üzerinde baskı kurarak İranlı “uyuşturucu baronu” Naci Şerifi Zindaşti'yi tahliye ettirdiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan eski AKP milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Burhan Kuzu'nun ifadesinde , “uyuşturucu baronu” Zindaşti’yi tahliye eden hâkimi aradığını ancak baskı yapmadığını savunmuştu.