Fatih Portakal böyle veda etti
Fox Ana Haber'in sunucusu gazeteci Fatih Portakal'ın veda açıklaması izleyenleri şaşırttı. Portakal, izleyenlere Eylül ayından yeniden ekranlarda olacağını müjdeledi.
Gazeteci ve Fox Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, dün akşamki haber bülteninde yaptığı veda konuşması ile izleyenleri şaşırtırken, bir süre ekranlara ara vereceğini ifade eden Portakal, Eylül ayında yine Fox Tv ekranlarında olacağını belirtti.
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