Fatih Portakal böyle veda etti

21 Haziran 2020 Pazar, 09:36

Gazeteci ve Fox Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, dün akşamki haber bülteninde yaptığı veda konuşması ile izleyenleri şaşırtırken, bir süre ekranlara ara vereceğini ifade eden Portakal, Eylül ayında yine Fox Tv ekranlarında olacağını belirtti.