Fatih Portakal neden youtube kanalı kurduğunu açıkladı
Fox Tv Anahaber'den ayrılan gazeteci Fatih Portakal, sosyal medya hesabı Twitter'dan neden youtube kanalı kurduğuna ilişkin video paylaştı.
Fatih Portakal sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaştığı videoda 3 yıl önce youtube kanalı kurduğunu ve şirket kuralları gereği kullanmamasının istendiğini söyledi.
Artık insanlara ulaşmanın bir sınırı olmadığını belirten Portakal, "Televizyon ekranlarından yapılamayacağını sadece orada olamayacağını görüyorsunuz ve dijital ortamda insanlara dokunabildiğinizi de insanlara derdinizi anlatabildiğinizi de görüyorsunuz. İşte bu yüzden Youtube'a girme kararı almıştım. İyi ki de almışım kısa zamanda 20 günde 200 bin kişiyi geçtik abone olarak." dedi.
"HEPİMİZİN SESİNİ DUYURMAYA DEVAM EDECEĞİM"
Youtube kanalında neler yapmak istediğini ise Portakal, "Sorunları ortaya çıkarmak. Sorunların üstüne gidip ilgililerden bilgi almak, o bilgileri sizlerle paylaşmak, o bilgileri kendi içimde sindirip anlaşılır bir şekilde sizlere anlatmak. Zaman zaman anlatacağım zaman zaman da konuklar olacak canlı yayında ve dijital mecralardada hepimizin sesini duyurmaya devam edeceğim." sözleriyle açıkladı.
Portakal takipçilerine teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.
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