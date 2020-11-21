Fatih Portakal'dan kıskandıracak paylaşım
Gazeteci Fatih Portakal, sosyal medya hesabından yelkenlisi ile gezdiği anları Youtube kanalından paylaştı.
Portakal, FOX Tv Ana haber sunuculuğunu bırakmasının ardından Yotube kanalı ile geri döndüğünü duyurmuştu.
Youtube kanalı ile sevenleriyle buluşan Portakal son paylaşımında ‘ben ve kızım’ dediği yelkenlisi ile Marmaris Hisarönü koyunu gezdiği anları Youtube kanalında paylaştı.
Fatih Portakal, paylaşımında, “Ben ve Kızım yani yelkenim ile yine maviliklere açıldık. Muğla’nın Marmaris ilçesine bağlı Hisarönü Körfezi’ndeydik. Burası son yıllarda giderek artan bir turizm potansiyeline sahip, Marmaris ile Datça arasında, yemyeşil ormanlarla kaplı şirin ve içe doğru derin bir körfezdir. Üstelik Akdeniz ve Ege’deki pek çok tatil beldesine nazaran oldukça sakin, dingin ve huzur doludur. Marmaris'in sıcaklarından etkilenmeyeceğiniz nadir yerlerden biridir doğanın en güzel renklerini sunduğu Hisarönü. Bölgedeki birçok yere göre az neme sahiptir. Hisarönü Körfezi’nde birbirinden güzel, koylar, bakir bükler ve plajlar yer alır. Dirsek bükü, Aktur, Bencik koyu, Sığ liman, Kuz bükü, Selimiye, Orhaniye, Turgut, Emel Sayın Koyu gidilmeye, görulmeye yerler arasindadır” ifadelerini kullandı.
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