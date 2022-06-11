Fatih’te gasp dehşeti kamerada

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İstanbul Fatih’te bir şüpheli, sokak ortasında gasbettiği adamı hırsızlık yapmakla suçladı. Kimsenin müdahale edemediği olay güvenlik kameralarına yansıdı.

İHA
11 Haziran 2022 Cumartesi, 14:19

Geçen günlerde Fatih Aksaray’da öğlen saatlerinde bir döviz bürosu kuryesi, elinde paraların bulunduğu poşetle yolda yürürken peşinden koşan bir şüphelinin saldırısına uğradı. Adamı yere yatıran şüpheli, elindeki para dolu poşeti almaya çalıştı.

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