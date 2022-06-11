Fatih’te gasp dehşeti kamerada
İstanbul Fatih’te bir şüpheli, sokak ortasında gasbettiği adamı hırsızlık yapmakla suçladı. Kimsenin müdahale edemediği olay güvenlik kameralarına yansıdı.
Geçen günlerde Fatih Aksaray’da öğlen saatlerinde bir döviz bürosu kuryesi, elinde paraların bulunduğu poşetle yolda yürürken peşinden koşan bir şüphelinin saldırısına uğradı. Adamı yere yatıran şüpheli, elindeki para dolu poşeti almaya çalıştı.
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