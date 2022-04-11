Fatih'te korkutan yangın: 1 kişi hastaneye kaldırıldı
İstanbul'un Fatih ilçesinde 5 katlı binanın bodrum katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıktığı dairede yaşayan bir kişi, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Yangın, Ali Kuşçu Mahallesi'nde saat 05.00 sıralarında çıktı.
Darüşşafaka Ön Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın bodrum katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bina sakinleri alevleri görünce durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Bu sırada dairede yaşayan ve ismi öğrenilemeyen bir kişi, vatandaşlar tarafından hemen dışarı çıkarıldı.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, binada yaşayanlar tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak kısa sürede söndürüldü.
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