Fatih’te silahlı çatışma çıktı, olay yerinden geçen İranlı turist hayatını kaybetti
İstanbul Fatih’te iki kişi arasında çıkan silahlı çatışmada oteline doğru yürüyen İranlı turist kadın vuruldu. Kurşunların hedefi olan kadın hayatını kaybederken o anlar kameralara yansıdı.
Olay, Beyazıt Mimar Hayrettin Mahallesi’nde Cumartesi gecesi meydana geldi. İddialara göre, silahlı bir şüpheli sokağın köşesinde husumetli olduğu kişinin geçmesini bekledi. Husumetlisini gören şüpheli belindeki silahı çıkararak kurşun yağdırdı. Silahlı saldırıya uğrayan adam da yanındaki silahla ateş ederek karşılık verdi. Çıkan silahlı çatışmada iki şüpheli de yaralanmadı.
RANLI TURİST KADIN VURULDU
Ailesiyle beraber oteline yürüyen kadın, silahlı çatışmada ateşlenen merminin hedefi oldu. Göğsüne mermi isabet eden kadın kanlar içerisinde yere yığıldı. Vurulan kadınının gelini sinir krizi geçirerek yardım çığlıkları attı. Eşini yerde gören kocası da çaresizce çevredekilerden yardım istedi.
O sırada bir otelin resepsiyonunda bulunan 2 emniyet bekçisi silah seslerini ve yardım çığlıklarını duyarak dışarı çıktı. Bekçilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı ilk incelemede İranlı turist kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
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