Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan canlı yayında sert çıkış! "Boş konuşuyorsun!"

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, katıldığı televizyon programında soruları yanıtladı. Ali Koç, Mesut Özil'in medyaya fazla abartıldığını söyleyen Rasim Ozan Kütahyalı'ya "Boş konuşuyorsun" dedi.

cumhuriyet.com.tr
24 Mayıs 2022 Salı, 10:11

Beyaz TV'de yayınlanan Derin Futbol programına konuk olan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç önemli açıklamalarda bulundu.

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