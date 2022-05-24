Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan canlı yayında sert çıkış! "Boş konuşuyorsun!"
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, katıldığı televizyon programında soruları yanıtladı. Ali Koç, Mesut Özil'in medyaya fazla abartıldığını söyleyen Rasim Ozan Kütahyalı'ya "Boş konuşuyorsun" dedi.
Beyaz TV'de yayınlanan Derin Futbol programına konuk olan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç önemli açıklamalarda bulundu.
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