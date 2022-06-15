Fenerbahçe, Jorge Jesus yönetiminde sahaya indi

Abone Ol google-news

Fenerbahçe, 2022-2023 sezonu hazırlıklarına yeni teknik direktörü Jorge Jesus yönetiminde başladı.

cumhuriyet.com.tr
15 Haziran 2022 Çarşamba, 13:50

Fenerbahçe, 2022-2023 sezonu hazırlıkları kapsamında ilk saha çalışmasını gerçekleştirdi.

Haberin devamı

jorge jesus fenerbahçe Spor Toto Süper Lig

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler