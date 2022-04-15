Fenerbahçe Orduevi'nde korkutan yangın!

Abone Ol google-news

Kadıköy Fenerbahçe Orduevi'nin retoranında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

DHA
15 Nisan 2022 Cuma, 15:22

Kadıköy Fenerbahçe Orduevi'nin içindeki restoranı çatısında yangın çıktı. 

YANGIN DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe Orduevi içindeki restoranın çatısında dumanlar yükseldiğini gören görevliler itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine Kadıköy, Erenköy ve Üsküdar itfaiye gruplarından ekipler sevk edildi. Restoranın çatısından dumanlar yükseldiği görülürken, itfaiyenin söndürme çalışmaları devam ediyor. 


Yangın

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler