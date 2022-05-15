Son Dakika: Fenerbahçe otobüsüne Trabzonspor taraftarından bıçaklı sopalı saldırı
Fenerbahçe, taraftarları taşıyan otobüsün Trabzonsporlu kişiler tarafından bıçaklı, sopalı saldırıya uğradığını açıkladı.
Fenerbahçe, Edremit'ten gelen taraftarları taşıyan otobüsün Trabzonspor formalı kişiler tarafından saldırıya uğradığını açıklayarak, geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklama şu şekilde:
"Futbol Takımımızın bugün stadımızda oynayacağı Fatih Karagümrük maçını izlemek için Edremit’ten yola çıkan Fenerbahçe taraftarını taşıyan Edremit Derneğimizin otobüsüne, Osmangazi Köprüsü’nde Trabzonspor formalı kişiler tarafından bıçaklı, sopalı bir saldırı gerçekleşmiştir.
Otobüste bulunan, bu saldırıya maruz kalan tüm taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
İçerisinde kadın ve çocuk taraftarlarımızı da taşıyan otobüsün camlarını kıran, otobüsün içine kadar girerek yangın tüpü sıkan taraftar görünümlü saldırganları kınıyor; gereken cezayı almaları için Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu konunun takibinde olacağımızı tüm kamuoyuna duyuruyoruz."
Taraftarlarımıza Geçmiş Olsun— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) May 15, 2022
https://t.co/XejZIJIGL8 pic.twitter.com/rhwGRaIVrt
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