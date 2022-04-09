Fenerbahçe YDK Başkan Adayı Uğur Dündar: Ben Atatürk'ün adayıyım
Fenerbahçe’de Yüksek Divan Kurulu üyeleri, başkan seçimi için bugün sandık başına gidiyor. Seçimin kıran kırana geçmesi bekleniyor. Adaylar mevcut başkan Vefa Küçük’ün yanı sıra Sait Yılmaz, Nail Kır ve Uğur Dündar.
Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) toplantısında başkanlığa aday olan 4 isim konuşmalarını gerçekleştirdi.
Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda adaylar arasında ilk söz alan Uğur Dündar, sarı-lacivertli camiaya uğurlu gelmeleri temennisinde bulundu.
Ekibine ilginin her geçen gün büyüdüğünü ve bunun kendilerini onurlandırdığını aktaran Dündar, adaylardan Sait Yılmaz ve Nail Kır'a seçim kampanyasını temiz yürüttükleri için teşekkür etti.
Göreve talip olmalarından rahatsız olan küçük bir azınlık bulunduğunu vurgulayarak Vefa Küçük'ü eleştiren Dündar, "Bu göreve talip olmamızdan rahatsız olan küçük bir azınlık da var. Buna tek kişilik bir ordu da diyebiliriz, Vefa Küçük. Beni düelloya davet ediyor, iftiralardan çekinmiyor. Süreç boyunca kullandığı kelimelere bakın; korkuyor, karşıma çıkamaz, rövanş, hesaplaşma, proje, kan davası, darbe, ihanet. Bunları bana söylüyor ve bu büyük makamı bu sözcüklerle kirletiyor ve ne yazık ki soyadı gibi küçülüyor. Vefa Küçük'ü önce Allah'a sonra siz üyelerimize havale ediyorum. Fenerbahçe'nin daha fazla fay hattına bölünmeye değil, manevi bütünleşmeye ihtiyacı var. Size Uğur Dündar sözü veriyorum; herkes bu camiada güler yüzle karşılanacak. Ben Mustafa Kemal Atatürk'ün adayıyım. Ben Şanlı Fenerbahçe'nin adayıyım" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'nin maddi ve manevi gelişime ihtiyacı olduğunun altını çizen Dündar, şunları kaydetti:
"Bizler de Fenerbahçe'nin birleştirici gücü olarak çıktığımız bu yolda, hem bu kudreti kendimizde görüyor, hem de üyelerimizden aldığımız güçle Fenerbahçe'ye, başkana, yönetime ve tüm Fenerbahçe değerlerine pozitif katkı yapabileceğimiz özgüvenini yüreğimizde taşıyoruz."
YDK'nın üyelerin ikinci ailesi olacağının sözünü veren Dündar, "Meslek hayatım boyunca odamın kapısı hiç kapanmadı çünkü benim hiçbir zaman yedek bir ajandam, gizli bir gündemim olmadı. Yüksek Divan Başkanı olduğumda da bu durum değişmeyecek. Size Uğur Dündar sözü veriyorum, bu çatı altında kim olursanız olun güler yüzle karşılanacak, Fenerbahçelilik terbiyesi ve saygısıyla uğurlanacaksınız" diyerek sözlerini tamamladı.
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