Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu başkanlık seçiminde bir üye fenalık geçirdi
Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) olağanüstü seçimli genel kurulu başladı. Dört adayın sırayla konuşmalarını yapmasının ardından oy verme işlemleri başladı. Konuşma sırasında bir üye fenalık geçirerek ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Fenerbahçe'nin Faruk Ilgaz Tesisleri’nde gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurula; başkan Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, YDK başkan adayları Vefa Küçük, Uğur Dündar, Sait Yılmaz, Nail Kır ve YDK üyeleri katıldı. 14 sandıkta 3 bin 76 üyenin oy kullanma hakkına sahip olduğu olağanüstü seçimli genel kurulda ilk olarak başkan adayları açıklamalarda bulundu. Sonrasında üyeler oy kullanma sürecine geçti. Olağanüstü seçimli genel kurulda oy kullanma işlemi saat 15.00’te sona erecek.
Öte yandan pandemi sebebiyle geçen sene yapılması gereken ancak bu seneye ertelenen seçim nedeniyle göreve gelecek yüksek divan kurulu başkanı 2 yıl başkanlık koltuğunda oturacak.
BİR ÜYE FENALIK GEÇİRDİ
Dört aday konuşmalarını tamamladıktan sonra yüksek divan kurulunun bir üyesi fenalık geçirdi. Salonda kısa süreli oluşan panik havası sonrasında fenalık geçiren üye, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.
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