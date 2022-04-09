Fenerbahçe'nin Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar oldu
Fenerbahçe'nin Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı seçimini Uğur Dündar kazandı. 1871 oy kullanılan seçimde Uğur Dündar 824 oy alırken, Vefa Küçük 799 oy aldı.
Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu’nda üyeler, başkan seçimi için oylarını vermek adına sandık başına gitti. Seçim, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri’nde yapıldı, toplantı saat 10.00’da başladı.
Fenerbahçe Kulübü'nde düzenlenen Yüksek Divan Kurulu Başkanı seçimi sonuçlandı. Uğur Dündar, Vefa Küçük, Sait Yılmaz ve Nail Kır'ın katıldığı seçimi, Uğur Dündar kazandı. Sarı-lacivertli kulüpte 8 yıllık Vefa Küçük dönemi sona erdi.
Toplam 1871 oy kullanımının gerçekleştiği seçimde Uğur Dündar 824, Vefa Küçük 799, Nail Kır 122, Sait Yılmaz 117 oy aldı. 9 oy ise geçersiz sayıldı.
"ÇOCUKLUK HAYALİM GERÇEKLEŞTİ"
Sonucun ardından ilk açıklamasını yapan Uğur Dündar, “Çocukluk hayalim gerçekleşti” dedi.
İşte Uğur Dündar'ın açıklamalarından satırbaşları:
“Fenerbahçe’nin ne denli güçlü olduğu, birlik ve bütünlük içinde neleri başarabileceğini 3 Temmuz’da hep birlikte yaşadık. Bu muazzam gücün çeşitli fay hatlarıyla parçalanıp bölünmesi hiçbir Fenerbahçeli’nin işine gelmez. Fenerbahçe’nin birliği ve bütünlüğü, Türkiye’de özlenen bu duyguların tesisi için atılmış bir adımdır. Türkiye için bir umut ışığıdır."
“Bu değişim çok şeyi müjdelemektedir. Belirttiğim gibi bizim listemiz kazandı ama en büyük kazanan şanlı tarihe sahip kulübümüzdür. Beni oylarıyla destekleyen değerli Yüksek Divan Kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. Oy vermeyenlere de teşekkür ediyorum. Centilmence bir yarış sürdüren değerli rakiplerimizi de kutluyorum. Her zaman kazanmak önemli değildir. Yarışmak da ayrı bir anlam taşır. En zorlu yolculuklar ilk adımı atmakla başlar. Biz taşın altına elimizi koyacağız, inşallah bu dargınlıkları sona erdirmek de bizim heyetimize nasip olur."
"Yaşasın Türkiye, yaşasın Fenerbahçe. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum."
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