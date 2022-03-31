FETÖ operasyonunda şaşkına çeviren görüntü: Süpürgeden para fışkırdı

31 Mart 2022 Perşembe, 12:47

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunun FETÖ/PDY'ye yönelik başlattığı soruşturma doğrultusunda harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 22 Mart’ta İstanbul ve Bursa'da bir dizi operasyon gerçekleştirmiş, baskınlarda örgütün “Marmara bölgesi Suriçi Büyükşehir yapılanması” içinde yer alan 11 şüpheli yakalanmıştı.

Yurt dışı kaynaklı hatları kullanıp çeşitli sistematik kodlar ve şifrelerle diyalog kurdukları belirlendi

8 gün önce gözaltına alınan şüphelilerin üzerinden çıkan örgütsel dokümanların şifreleri çözüldü. FETÖ’nün yeni bir yapılanmaya gittiği, çeşitli sistematik kodlar ve şifrelerle diyalog kurdukları, örgütsel faaliyetlerine ara vermeden devam ettikleri ve yurtdışı menşeli GSM hatları üzerinden şifreli olarak haberleştikleri anlaşıldı.