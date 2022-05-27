FETÖ’nün hücre evlerine operasyon: 31 kişi hakkında yakalama kararı

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İstanbul'da FETÖ'nün 'hücre' evlerine yönelik başlatılan operasyonda 31 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İHA
27 Mayıs 2022 Cuma, 10:09

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonlar devam ediyor.

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