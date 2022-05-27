FETÖ’nün hücre evlerine operasyon: 31 kişi hakkında yakalama kararı
İstanbul'da FETÖ'nün 'hücre' evlerine yönelik başlatılan operasyonda 31 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonlar devam ediyor.
FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgüt içinde ‘gaybubet evi’ diye adlandırılan hücre evlerine baskın düzenlendi.
31 şüphelinin yakalanması için 33 adrese yapılan baskınlarda çok sayıda kişinin yakalandığı belirtildi.
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