FETÖ’nün hücre evlerine operasyon: 31 kişi hakkında yakalama kararı

27 Mayıs 2022 Cuma, 09:02

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonlar devam ediyor.

FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgüt içinde ‘gaybubet evi’ diye adlandırılan hücre evlerine baskın düzenlendi.

31 şüphelinin yakalanması için 33 adrese yapılan baskınlarda çok sayıda kişinin yakalandığı belirtildi.



