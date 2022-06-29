Financial Times kritik NATO toplantısının arka planını yazdı: Erdoğan ne talep etti?

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ABD merkezli Financial Times gazetesi ve İngiltere merkezli Reuters haber ajansı, Madrid'de düzenlenen NATO zirvesinin arka planını yazdı.

cumhuriyet.com.tr
29 Haziran 2022 Çarşamba, 12:37

Türkiye'nin NATO zirvesinin ilk gününde Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine itirazından vazgeçmesi gündemdeki yerini korurken, İngiltere merkezli Financial Times gazetesi, görüşmelerin perde arkasını yazdı.

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