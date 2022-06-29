Financial Times kritik NATO toplantısının arka planını yazdı: Erdoğan ne talep etti?
ABD merkezli Financial Times gazetesi ve İngiltere merkezli Reuters haber ajansı, Madrid'de düzenlenen NATO zirvesinin arka planını yazdı.
Türkiye'nin NATO zirvesinin ilk gününde Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine itirazından vazgeçmesi gündemdeki yerini korurken, İngiltere merkezli Financial Times gazetesi, görüşmelerin perde arkasını yazdı.
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