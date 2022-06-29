Financial Times kritik NATO toplantısının arka planını yazdı: Erdoğan ne talep etti?

29 Haziran 2022 Çarşamba, 11:29

Türkiye'nin NATO zirvesinin ilk gününde Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine itirazından vazgeçmesi gündemdeki yerini korurken, İngiltere merkezli Financial Times gazetesi, görüşmelerin perde arkasını yazdı.

Türkiye, İsveç ve Finlandiya dün akşam NATO’nun arabuluculuğunda yaklaşık 4 saat süren müzakerelerin ardından ortak bir anlaşmaya imza attı. Böylelikle, Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline yanıt olarak İskandinav ülkelerinin ittifaka katılmasının önü açıldı.

Sözcü'nün aktardığına göre, Financial Times gazetesine konuşan bir Türk yetkili, İskandinav ülkelerinin PKK/YPG’ye destek vermeyeceğini açıklamasının Haziran 2023’te Türkiye’de yapılması planlanan yerel seçimler öncesinde özellikle Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan için önemli olduğunu yazdı. Yetkili, FETÖ’nün de bu kapsamda olduğunu açıkladı.

TÜRKİYE’YE ZİYARET

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, anlaşmanın “silah ihracatı ve terörle mücadele de dahil olmak üzere Türkiye’nin endişelerini ele aldığını” söyledi.

Dışişleri Bakanlığı, İsveç Dışişleri Bakan Yardımcısı Robert Rydberg’in “kapsamlı” görüşmeler için çarşamba günü Ankara’ya geleceğini açıkladı.

Görüşmeden önce konuşan Erdoğan, İsveçli ve Finlandiyalı mevkidaşlarıyla yaptığı görüşmede “boş konuşma” değil sonuç görmek istediğini söylemişti.

F-16'LAR GÜNDEMDE

Financial Times’a konuşan Batılı yetkililer, Erdoğan’ın İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği sorununu, özellikle Ankara’nın ABD yapımı yeni F-16 savaş uçakları ve mevcut savaş uçakları için modernizasyon kitleri satın alma yönündeki baskısıyla ilgili olarak Washington’dan taahhütler almak için araçsallaştırmaya çalıştığına inandıklarını açıkladı. Yine de Biden yönetimi satışa desteğinin sinyalini verirken, ABD’li yetkililer Kongre’nin anlaşmayı imzalaması gerektiğine dikkat çekti.

Benzer bir iddia da İngiltere merkezli haber ajansı Reuters’tan geldi. Reuters’a konuşan üst düzey bir ABD’li yetkili, Washington’un süreç boyunca ‘alçakgönüllü bir yaklaşım izlediğini’ öne sürerken, Türkiye’nin F-16 konusunu gündeme taşıyacağının beklendiğini aktardı. Reuters’a konuşan yetkili, Erdoğan ve Biden’ın bir araya geleceği görüşmelerde de bu konunun ele alınacağını ve Erdoğan’ın ABD Başkanı’na baskı yapacağını öne sürdü.

Yetkili, Biden ile Erdoğan’ın ABD yaptırımlarına yol açan Rusya’dan S-400 hava savunma sistemleri satın alması ve Washington’dan modernizasyon kitleri ve diğer konuları da görüşeceğini söyledi.