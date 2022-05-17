Fotoğraf çekerken Haliç'e düştü; deniz polisi kurtardı

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Haliç Metro Köprüsü altında fotoğraf çekerken denize düşen kişiyi deniz polisi kurtardı.

DHA
17 Mayıs 2022 Salı, 10:21

https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/fotograf-cekerken-halice-dustu-deniz-polisi-kurtardi-1936751

 

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