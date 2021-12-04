FOX TV'deki 'Orta Sayfa' programında Ekrem İmamoğlu için çarpıcı iddia

04 Aralık 2021 Cumartesi, 08:08

FOX TV'de ekranlara gelen 'Orta Sayfa' programında konuşan Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun önümüzdeki günlerde cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin açıklama yapacağını söyledi.

"Ben önümüzdeki günlerde Ekrem İmamoğlu'nun 'benim adayım Kemal Kılıçdaroğlu' demesinin yüksek ihtimalli olduğunu düşünüyorum. Son görüşmelerden aldığım bilgilerden yola çıkarak söylüyorum" diyen Zeyrek, "CHP 2023 sonrasına hazırlanıyor. Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı olsa da olmasa da genel başkanlık koltuğu boşalacak. Herkes koltuk için kendi grubunu, hazırlığını yapıyor. İmamoğlu havayı koklayabilen bir siyasetçi. Gidişatı okuyor, Kemal Kılıçdaroğlu isterse ve aday olmak isterse bunun önüne geçemeyeceğinin farkında" ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun adaylıktan vazgeçmesi durumunda İmamoğlu'nun aday yapılma fırsatını kaçırmak istemeyeceğini de belirten Zeyrek, mevcut durum dolayısıyla İmamoğlu'ndan "benim adayım Kılıçdaroğlu" açıklaması beklediğini dile getirdi.