Fuat Oktay'ın hedefinde 6'lı masa var: 'Onlardan başkası da var'
Parlamenter sistem çalışması yürüten altı partiyi hedef alan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "6'lı mı, 106'lı mı bilmiyoruz ama altıdan fazla olduğunu biliyoruz. Altından o masayı tutanın kim olduğunu da biliyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AKP Yozgat İl Başkanlığı'nca Yozgat Belediyesi Nohutlu Tepe Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen iftar programına katıldı.Programda konuşan Oktay, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem için bir araya gelen CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, DEVA Partisi, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi’ni hedef aldı.
6 muhalefet partisine eleştiri getiren Oktay, şöyle konuştu:
"6'lı mı,106'lı mı bilmiyoruz ama altıdan fazla olduğunu biliyoruz. Altından o masayı tutanın kim olduğunu da biliyoruz. Onlardan başkası da var. PKK'yı da buna ekleyin, HDP'yi de buna ekleyin. Türkiye'ye diz çöktürmek isteyen, içerdeki ve dışarıdaki her türlü yapıları da buna ekleyebilirsiniz. İçeride sesini çıkartmak isteyenler, Cumhurbaşkanımızın, Rusya ve Ukrayna savaşında aldığı rolden rahatsız olanlar, Çanakkale Köprüsü'nün yapılmasından da rahatsız oluyor. Türkiye'nin Suriye'de verdiği mücadeleden rahatsız olanlar, Tokat'ta havalimanı yapılmasından da rahatsız oluyor."
İsim vermeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Et ve Süt Kurumu'nu ziyaret etmek istemesi ve kuruma alınmamasına değinen Oktay, "Biz ısrarla, 'Türkiye bir üretim üssüne dönüşecek' diyerek sanayicimizi desteklerken 'battık, bittik' diye gerçekleri çarpıtanlar, art arda ihracat rekorları kırdığımızda köşesine çekiliyor. Biz bugün de 'kalkınma' diyoruz, 'illa yatırım, illa üretim, illa istihdam' diyoruz. Milletimizin cebini, işini, aşını, ekmeğini düşünüyoruz. Gıda ve fiyat artışları konusunu, en kapsamlı ve uzun vadeli şekilde ele alıyoruz. Cumhur İttifakı ruhuyla, biz böyle milli bir mücadele verirken birileri yine kurumların kapısına dayanıp şov yapıyor" diye konuştu.
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