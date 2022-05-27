Fulya'da bir apartmanında 3 kişi ölü bulundu
Şişli Fulya'da bir apartman dairesinde biri kadın 3 kişi ölü bulundu. Polis ilk incelemesi sonucu Y.S.B. adlı saldırganın, eski kız arkadaşı B.V. ile birlikte yaşadığı Ö.A.'yı öldürdükten sonra yaşamına son verdiğini belirledi.
Fulya'daki 4 katlı binanın en üst katındaki daireden sabah saatlerinde silah sesleri duyuldu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İçeriye giren polis ekipleri, biri kadın 3 kişinin cansız bedenleriyle karşılaştı.
Olay yerine gelen ölenlerin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Polis olay yerinde bulunanların ifadesine başvurdu.
İlk inceleme sonucu Y.S.B. (34) adlı saldırganın, eski kız arkadaşı olduğu belirtilen B.V. (28) ile birlikte yaşadığı Ö.A. (29)'yı öldürdükten sonra intihar ettiğini belirlendi.
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