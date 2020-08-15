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Galata Kulesi 'restorasyon'undan yeni skandal görüntüler ortaya çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminden alınarak Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilen tarihi Galata Kulesi'nin duvarlarının matkapla kırıldığı 'restorasyon' çalışmalarının yeni görüntüleri ortaya çıktı.

ANKA
15 Ağustos 2020 Cumartesi, 17:19

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, ortaya yeni çıkan görüntüleri paylaşarak, "Galata Kulesi'ndeki kültürel katliamın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Güzel olan bir şeyi yok etme konusunda AKP iktidarının eline kimse su dökemez" dedi.

İBB yetkilileri ile Vakıflar Genel Müdürlüğü yetkilileri yarın tarihi kulede birlikte inceleme yapıp ortak açıklama yapılacak. 

Tarihi Galata Kulesi'nde yapılan 'restorasyon' çalışmlarına ait duvaların matkapla kırıldığı görüntüler tepki toplamıştı. Bunun üzerine İBB yetkilileri, restorasyon projesinin onaylanmadan gerçekleştiği gerekçesiyle Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu. 

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