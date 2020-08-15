Galata Kulesi 'restorasyon'undan yeni skandal görüntüler ortaya çıktı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminden alınarak Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilen tarihi Galata Kulesi'nin duvarlarının matkapla kırıldığı 'restorasyon' çalışmalarının yeni görüntüleri ortaya çıktı.
CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, ortaya yeni çıkan görüntüleri paylaşarak, "Galata Kulesi'ndeki kültürel katliamın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Güzel olan bir şeyi yok etme konusunda AKP iktidarının eline kimse su dökemez" dedi.
Galata Kulesi'ndeki kültürel katliamın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Güzel olan bir şeyi yok etme konusunda AKP iktidarının eline kimse su dökemez. pic.twitter.com/6l8kqQuPXs— Tuncay ÖZKAN (@ATuncayOzkan) August 15, 2020
İBB yetkilileri ile Vakıflar Genel Müdürlüğü yetkilileri yarın tarihi kulede birlikte inceleme yapıp ortak açıklama yapılacak.
Tarihi Galata Kulesi'nde yapılan 'restorasyon' çalışmlarına ait duvaların matkapla kırıldığı görüntüler tepki toplamıştı. Bunun üzerine İBB yetkilileri, restorasyon projesinin onaylanmadan gerçekleştiği gerekçesiyle Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.
Video Haberler
- Galata Kulesi skandalından yeni görüntüler ortaya çıktı!
- Saadet Partisi'nden Berat Albayrak'a videolu yanıt
- 400 kilogram kaldırmaya çalışırken dizlerini kırdı
- Bodrum'da 5 kadın böyle birbirine girdi!
- Esenler'de mahalleyi savaş alanına çeviren kavga
- Metrelerce fırladı hiçbir şey olmamış gibi kalkıp yürüdü
- Caminin duvarına işeme diye uyardı, başında şişe kırıldı
- Çarptıkları motosikletteki yaralı 2 genci dövdüler!
- YSS köprüsü çıkışında kaza: 1 ölü, 4 yaralı
- Mucize kurtuluş kamerada