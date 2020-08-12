Galata Kulesi’nin restorasyonunu yapan firmanın sahibi AKP eski yöneticisi çıktı

12 Ağustos 2020 Çarşamba, 19:28

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredilen Galata Kulesi’ndeki restorasyon görüntüleri tepki çekti. Büyükşehir Belediyesi, tarihi kulenin duvarlarının matkapla delindiğini, inşaat çalışmaları yapıldığını, kulenin aydınlatmalarının söküldüğünü gösteren görüntüler paylaştı.



Görüntülerdeki restorasyonu yapan şirketin 2000 yılında kurulan E-S Yapı Şehircilik Mimarlık Restorasyon San. Tic. Ltd. Şti. olduğu ve sahibinin eskiden AKP’de görev aldığı ortaya çıktı. Şirketin sahibi Sevilay Tuncer Uludağ 2015 yılında yapılan AKP İstanbul 5. Olağan İl Kongresinde yönetime seçildi ve bir süre görev yaptı.

Firmanın sadece 2017 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan aldığı 2 ihalenin toplamı 11 milyon 846 bin lira.

Şirketin sitesinde daha önce benzer restorasyon ihalelerini de aldığı görülüyor. Şirketin referans olarak gösterdiği işler şöyle:

Emirgan At Ahırları

Hüseyin Ağa Camii

Küçük Efendi (Fevziye) Camii

Unesco Dünya Mirası Zeyrek

Selimiye Dar'ul Kurra Medresesi

Süleymaniye Yenileme Alanı

Yere Batan Sarnıcı

Şerefiye Sarnıcı

Konak Yalı Camii

Barbaros Türbesi

Edirne Büyük Sinagog

Siyavuş Paşa Medresesi

Alsancak Havagazı Fabrikası

Clifton Yalısı

Kumbaba Oteli

Hadımköy İstasyon Binaları