Galata Kulesi’nin restorasyonunu yapan firmanın sahibi AKP eski yöneticisi çıktı
Galata Kulesi’nin restorasyon adı altında hilti ile delen şirketin sahibi Sevilay Tuncer Uludağ, AKP İstanbul İl yönetiminde görev aldığı ortaya çıktı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesinden alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredilen Galata Kulesi’ndeki restorasyon görüntüleri tepki çekti. Büyükşehir Belediyesi, tarihi kulenin duvarlarının matkapla delindiğini, inşaat çalışmaları yapıldığını, kulenin aydınlatmalarının söküldüğünü gösteren görüntüler paylaştı.
Görüntülerdeki restorasyonu yapan şirketin 2000 yılında kurulan E-S Yapı Şehircilik Mimarlık Restorasyon San. Tic. Ltd. Şti. olduğu ve sahibinin eskiden AKP’de görev aldığı ortaya çıktı. Şirketin sahibi Sevilay Tuncer Uludağ 2015 yılında yapılan AKP İstanbul 5. Olağan İl Kongresinde yönetime seçildi ve bir süre görev yaptı.
Firmanın sadece 2017 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan aldığı 2 ihalenin toplamı 11 milyon 846 bin lira.
Şirketin sitesinde daha önce benzer restorasyon ihalelerini de aldığı görülüyor. Şirketin referans olarak gösterdiği işler şöyle:
Emirgan At Ahırları
Hüseyin Ağa Camii
Küçük Efendi (Fevziye) Camii
Unesco Dünya Mirası Zeyrek
Selimiye Dar'ul Kurra Medresesi
Süleymaniye Yenileme Alanı
Yere Batan Sarnıcı
Şerefiye Sarnıcı
Konak Yalı Camii
Barbaros Türbesi
Edirne Büyük Sinagog
Siyavuş Paşa Medresesi
Alsancak Havagazı Fabrikası
Clifton Yalısı
Kumbaba Oteli
Hadımköy İstasyon Binaları
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