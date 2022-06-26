Galata’da akıl almaz kavga: Alçılı kolla ve falçatayla saldırıp, kulağından ısırdı

26 Haziran 2022 Pazar, 10:14

Geçen Çarşamba günü saat 00.30 sıralarında Beyoğlu Galata semti Bereketzade Mahallesi’nde meydana gelen olayda; tarihi semtin kule meydanında izinli olarak fotoğrafçılık yapan Musa D. (26), Berat K. ve Mehmet D. (23) ile seyyar olarak çiçekçilik yaparak yerli ve yabancı turistlere rahatsızlık veren Halil K. ile İsmail K. arasında bir süre önce yer kavgası nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın zaman zaman kavgaya dönüşmesi sonucu iki grup arasında husumet oluştu. Durum bu şekilde devam ettiği esnada seyyar çiçekçilik yapan Halil K. ve İsmail K. olay günü gece yarısı Berat K. ve Mehmet D.’yi konuşma bahanesiyle semtteki bir sokağa çağırdı. Burada kısa süre konuştuktan sonra taraflar arasında tartışma çıktı.



