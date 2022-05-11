Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Arda Turan'dan itiraf: Yıllar boyunca...

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Galatasaray'da bu sezon performansı ve sosyal medyadan yaptı Fatih Terim paylaşımıyla gündem olan tecrübeli futbolcu Arda Turan flaş açıklamalarda bulundu. Turan, "“Yıllardır uyku problemi çekiyorum, rahat uyuyamıyorum. Bir itiraf olacak ama kendime iyi bakamadım. Sebebi tamamıyla psikolojik" dedi.

cumhuriyet.com.tr
11 Mayıs 2022 Çarşamba, 17:48

Galatasaraylı futbolcu Arda Turan, İstanbul Kent Üniversitesi İşletme Bölümü bünyesinde yapılan ‘Marka Araştırma ve Değerlendirmeleri’ sonucunda ‘2022 yılı en sevilen ve örnek alınan futbolcusu’ seçildi. Ödülünü almak için eşi Aslıhan Doğan Turan ile üniversiteye gelen futbolcu, aynı zamanda düzenlen söyleşide öğrencilerle buluştu. 

Söyleşide mesleki hayatına ilişkin açıklamalar yapan Arda Turan, ödül için öğrencilere teşekkür etti. 

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