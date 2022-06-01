Gazeteci Güngör Arslan cinayetine ilişkin Başsavcılıktan açıklama
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, Ses Kocaeli Gazetesi imtiyaz sahibi Güngör Arslan cinayetinde yeni gelişmeler ortaya çıktı.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Ses Kocaeli Gazetesi imtiyaz sahibi Güngör Arslan’ın 19 Şubat’ta iş yerinde silahla vurularak öldürülmesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, yürütülen soruşturmanın, tüm iddialar titizlikle değerlendirilerek sonuçlandırıldığı kaydedildi.
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