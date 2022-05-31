Gaziantep işçinin asma tavandan düğün salonun düşmesi kamera'da
Gaziantep'te, tekstil atölyesinde çalışan işçi, asma tavanın çökmesiyle alt kattaki düğün salonuna düştü. Bu anlar, davetliler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Gaziantep'te, tekstil atölyesinde çalışan işçi, asma tavanın çökmesiyle alt kattaki düğün salonuna düştü. Bu anlar, davetliler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Olay, pazar günü akşam saatlerinde, Tekstilkent Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi henüz öğrenilemeyen işçi, düğün salonunun üst katındaki tekstil atölyesinde çalışmaya başladı. İşçinin tadilat yaptığı asma tavanın bir bölümü, kırıldı. Kırılan alandan düşmek üzere olan işçi, asma tavanın demirlerinden tutunup, bir süre sonra düğündeki davetlilerin şaşkın bakışları arasında kendisini zemine bıraktı. Kimsenin yaralanmadığı olay anı ise davetliler tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Video Haberler
- Bulunan çakal ve tilki yavruları koruma altına alındı
- Mobilya fabrikasında yangın; Ölü ve yaralılar var
- Avrupa Otoyolu’nda araç yangını
- İşçinin asma tavandan düğün salonun düşmesi
- Yakayı işte böyle ele verdi
- İstanbul'da IŞİD operasyonu: Gözaltılar var
- Görenler şaştı kaldı
- Ayı barınağının 73'üncü ve en küçük üyesi
- Önüne gelene bıçak çekip intihara kalkıştı
- Kamu görevlileri rüşvetten tutuklandı
En Çok Okunan Haberler
-
- O fabrika sökülüyor!
- 20 yaşındaki milli tekvandocu kalbine yenildi
- 'Dövdüm, tecavüz ettim, porno izlettim'
- Diyanet Kuran meali yasaklattı
- Kim bu Türkiye Devlet Fedaileri?
- 'Görevli yanlış anlamış'
- Kaftancıoğlu Silivri Ceza İnfaz Kurumu'nda
- Memurun sakal uzatması 'resmen' serbest
- İşçi servisi kazasında ölü sayısı 3’e yükseldi
- 'Koğuştaki boş ranzaya kapağı atarsın'