Gaziantep'te 111 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Gaziantep'te bir araçta 111 kilo 100 gram esrar ele geçirildi. Sürücü, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep'te uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında, otobanın kent merkezi girişinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.
TUTUKLANDI
Araçta yapılan aramada, 111 kilo 100 gram esrar ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
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