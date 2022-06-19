Gaziosmanpaşa'da 15. kattan düşen oyuncu Yonca Türkman öldü
Oyuncu Yonca Türkman, Gaziosmanpaşa'da 15. kattaki evinin balkonundan düşerek, öldü.
Oyuncu Yonca Türkman dün sabah, Gaziosmanpaşa’da 15. kattaki evinin balkonundan bilinmeyen bir nedenle düştü.
Durum, polis ve sağlık ekipleri bildirdi.
Sağlık ekipleri Türkman'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Türkman'ın evde yalnız olduğu belirtilirken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
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