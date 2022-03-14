Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı: Kılıçdaroğlu'nun adayı Davutoğlu
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Gözel, katıldığı canlı yayın programında "Sayın Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı Ahmet Davutoğlu" dedi.
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Gözel, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının kim olacağıyla ilgili değerlendirmelerde bulunurken 'Ahmet Davutoğlu' iddiasını ortaya attı.
Flash TV'de Gizem Fidan'ın konuğu olan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Gözel, "Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?" sorusu üzerine "Sayın Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı Ahmet Davutoğlu" yanıtı verdi.
Gözel, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı aday olacak isimle ilgili tarifte bulunduğu sözlerine işaret edip "Bu ifadeleri okuduğum zaman ben bir Gelecek Partili olarak bunu anlarım. Çünkü demiş ki 'devlet tecrübesi olacak, tarafsız yaklaşacak' vesaire… Bana göre benim partimin lideri bu özellikleri haiz. Tabi ki yani her parti kendi liderini doğal olarak Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek ister, isteyecektir de. Bizim de doğal Cumhurbaşkanı adayımız bizim açımızdan Ahmet Davutoğlu’dur" diye konuştu.
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