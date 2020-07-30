Genç kadın taksiden inip göle atladı, itfaiye boğulmaktan kurtardı
Adana’da genç kadın bindiği taksiden indikten sonra köprüden göle atladı. İtfaiye ekipleri genç kadını boğulmaktan kurtardı.
Olay, Çukurova ilçesine bağlı Topalak Mahallesi Çatalan Köprüsü’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 30 yaşındaki Cansu K., yolda çevirdiği bir taksiye bindi. Dana sonra taksi şoförüne Çatalan Köprüsüne gitmesini söyledi. Taksici köprüye geldiği sırada, genç kadın şoföre aracı durdurttu. Ardından genç kadın köprüden göle atladı. Taksici durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kadına can simidi atarak boğulması engelledi. Ardından genç kadın can simidi yardımıyla itfaiye ekipleri tarafından kıyıya çekildi. Genç kadın tedbir amaçlı Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Video Haberler
- Taksim'de o taksi sürücülerine ceza kesildi!
- Taksiden inip göle atladı, itfaiye boğulmaktan kurtardı
- Sahilde jet skili tacizci şoku!
- Genç kadın kocasını bıçaklayarak hastanelik etti
- Hatay Barosu Başkanı gözaltına alındı
- Eski patronunu evinin önünde silahla öldürdü
- ABD Büyükelçisi Satterfield’den Ayasofya'ya ziyaret
- Yol çöktü, otomobil çukura düştü
- Kan donduran görüntüler! Saldırganı bulana ödül
- Bor yüklü TIR'ın devrilme anı kamerada