Genç muhabir, habere giderken motosikletiyle otomobilin altında kaldı

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Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde habere giderken motosikletiyle otomobilin altında kalan 25 yaşındaki muhabir Hamza Yüksel hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

İHA
05 Temmuz 2022 Salı, 16:59

Korkunç kaza Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet General Emir Mahallesi Erkilet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yerel bir ajansta muhabirlik yapan Hamza Yüksel motosikletiyle habere giderken, M.E.'nin sürücüsü olduğu aracın altında kaldı.

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