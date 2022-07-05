Genç muhabir, habere giderken motosikletiyle otomobilin altında kaldı
Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde habere giderken motosikletiyle otomobilin altında kalan 25 yaşındaki muhabir Hamza Yüksel hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Korkunç kaza Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet General Emir Mahallesi Erkilet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yerel bir ajansta muhabirlik yapan Hamza Yüksel motosikletiyle habere giderken, M.E.'nin sürücüsü olduğu aracın altında kaldı.
ARACIN ALTINDA SÜRÜKLENDİ
Yaklaşık 200 metre aracın altında sürüklenen Yüksel ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralı Yüksel, ambulansla kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
SÜRÜCÜ GÖZALTINDA
Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yerde güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Otomobilin sürücüsü ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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