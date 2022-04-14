Genco Erkal, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan beraat etti

14 Nisan 2022 Perşembe, 16:15

İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına Genco Erkal avukatlarıyla katılırken, şikayetçi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı da duruşmada hazır bulundu. Genco Erkal'a destek için CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve oyuncu Meral Çetinkaya da duruşmaya katıldı.

Duruşma savcısı, Genco Erkal'ın dava konusu tweetlerinin eleştiri kapsamında kaldığını belirterek, beraat talep etti. Savcının davanın esasına ilişkin görüşüne katılmadığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı, Genco Erkal'ın tweetlerinde hakaret kastı olduğunu, cezalandırılması gerektiğini belirtti.

Duruşmada söz alan Genco Erkal, Ben eleştiride bulunuyorum. Burada hakaret olamaz dedi. Erkal'ın avukatı Turgut Kazan, son 7 yılda Türkiye'de 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla 169 bin soruşturma, 38 bin dava açıldığı belirterek, savcının mütalaasına katıldıklarını, beraat kararı verilmesini talep ettiklerini söyledi.

Mahkeme, atılı suçun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraat kararı verdi. Genco Erkal duruşma çıkışında basın mensuplarına "Mutluyuz" diyerek açıklama yaptı.

İddianamede Genco Erkal'ın 3 farklı paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği belirtilerek, 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep ediliyordu.