Gericiler hedef göstermişti! Hande Yener geri adım atmadı, Batman'da binlerce kişi şampiyonluk konserinde buluştu

09 Mayıs 2022 Pazartesi, 09:24

62 yıllık kulüp olan Batman Petrolspor, 26 yıl aradan sonra 3. Lig’de şampiyonluk kupasını kaldırdı. Şampiyonluk kutlamalarında ünlü sanatçı Hande Yener sahne aldı.

On binlerin katıldığı kutlamada Hande Yener, en sevilen şarkılarıyla Batmanlıları coşturdu.

Konser öncesi Batman Petrolspor oyuncuları tek tek anons edilerek taraftarlarıyla selamlaştı. Batman Valisi Hulusi Şahin bu sezon gol kıralı olan forvet oyuncusu Aykut Çift’e hediye takdim etti.