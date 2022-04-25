Gezi Parkı davasının karar beklenen duruşması bugün görülecek

25 Nisan 2022 Pazartesi, 10:39

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin beraat kararlarının bozulmasının ardından yeniden görülmeye başlanan davaya İstanbul Adliyesi 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edilecek. Sanık avukatları bugün savunma yapmaya devam edecek.

Davada duruşma savcısı celse arasında mütalaasını açıklamıştı. Açıklanan mütalaada, Osman Kavala ve Ayşe Mücella Yapıcı’nın ‘cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep edilirken, 6 sanığın ise ‘cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme’ suçundan 15’er yıldan 20’şer yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

İstanbul 13.Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülecek olan duruşmada sanıklar ile avukatlarının son kez esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapmalarına devam etmeleri, sonrasında son sözlerinin sorulması ve davada kararın çıkması bekleniyor.

DAVA ÖNCESİ AÇIKLAMA

Dava öncesi Taksim Dayanışması adına Çağlayan Adliyesi önünde açıklama yapıldı. "Gezi, ülkemizin toplumsal tarihinin en onurlu ve parlak sayfasıdır. Gezi'nin tüm değerlerine sahip çıkıyoruz. Gezi Direnişi'nin anayasal zeminde gerçekleştiği yargı kararlarıyla 2 kez tescil edilmesine rağmen hukuka ve gerçeğe aykırı tümüyle mesnetsiz iddialarla 3'üncü kez yargılanmak isteniyor. Toplumsal muhalefetin en temel hak ve talepleri suç unsuru gibi gösterilmek, barışçıl direnişin tarihsel ve meşru gerçekliği karalanmak isteniyor" denilen açıklamada, "Gezi umuttur, umut yargılanamaz" denildi.