'Gizli Kanyon'da serinlemek için 2 saat yol yürüyorlar: 'Kirletmesinler diye konum vermiyoruz'
Bir grup doğasever, Tunceli'de yürüyüş yaptıkları sırada keşfettikleri kanyona 'Gizli Kanyon' adını verdi. Konumunu, tahribata uğramasın diye çevreleriyle de paylaşmayan doğaseverler, kanyona engebeli yolları aşıp, dik yamaçlardan inerek 2 saatlik yolculuğun ardından ulaşıyor.
Tunceli, el değmemiş akarsuları, derin vadileri, milli parkı ve kanyonlarıyla her yıl milyonlarca turisti ağırlıyor. Özellikle yaz aylarında birçok doğasever Tunceli’ye gelerek, karların geç eridiği zirve ve yaylalarda doğa yürüyüşü yapıyor. Tuncelili bir grup doğasever de, geçen yıl yaptıkları yürüyüşte, serinlemek için dere kenarına indiklerinde bir kanyon keşfetti.
Yaklaşık 10 metre yüksekliğinde ve 100 metre uzunluğundaki kanyonda yer yer 3 metre derinliğe ulaşan suda serinleyen doğaseverler, kanyonun konumunu da tahribata uğramasın diye çevreleriyle paylaşmadı.
'GİZLİ KANYON' ADINI VERDİLER
Kent merkezine yaklaşık 20 kilometre mesafedeki ve Tunceli’de az sayıda kişinin yerini bildiği kanyona ‘Gizli Kanyon’ adını veren doğaseverler, fırsat buldukça, engebeli yolları aşarak, dik yamaçlardan inerek 2 saatlik yürüyüşün ardından burada serinliyor.
Video Haberler
- Sıcaktan bunalan çocuklar fıskiyelerde serinledi
- Songül Karlı davasında karar
- Çalıntı malzemeler 'hurdacıdan' çıktı
- Van’da konteyner yangını
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Dolandırıcılığın böylesi
- 'Kumpasın hesabını soracağız'
- Ekrem İmamoğlu'ndan valilik yazısına sert tepki
- Trafikte tehlikeli yolculuk
- 'Gizli Kanyon'da serinlemek için 2 saat yol yürüyorlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Peker'in tüm iddialarını kabul etti
- Peker yazdı, Özkök Cumhuriyet'e konuştu
- 'O video da bu planın parçasıymış...'
- İstanbul'da katliam
- Ankapark davası sonuçlandı
- Dolar/TL 17 liranın üzerine çıktı
- Kuran kursunda işkence davasında gerginlik
- İşte '5'li çete'nin gönderdiği mesaj
- Real Madrid ayrılığı resmen açıkladı!
- Dinamit yüklü TIR yola devrildi!