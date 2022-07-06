'Gizli Kanyon'da serinlemek için 2 saat yol yürüyorlar: 'Kirletmesinler diye konum vermiyoruz'

06 Temmuz 2022 Çarşamba, 12:21

Tunceli, el değmemiş akarsuları, derin vadileri, milli parkı ve kanyonlarıyla her yıl milyonlarca turisti ağırlıyor. Özellikle yaz aylarında birçok doğasever Tunceli’ye gelerek, karların geç eridiği zirve ve yaylalarda doğa yürüyüşü yapıyor. Tuncelili bir grup doğasever de, geçen yıl yaptıkları yürüyüşte, serinlemek için dere kenarına indiklerinde bir kanyon keşfetti.

Yaklaşık 10 metre yüksekliğinde ve 100 metre uzunluğundaki kanyonda yer yer 3 metre derinliğe ulaşan suda serinleyen doğaseverler, kanyonun konumunu da tahribata uğramasın diye çevreleriyle paylaşmadı.

'GİZLİ KANYON' ADINI VERDİLER

Kent merkezine yaklaşık 20 kilometre mesafedeki ve Tunceli’de az sayıda kişinin yerini bildiği kanyona ‘Gizli Kanyon’ adını veren doğaseverler, fırsat buldukça, engebeli yolları aşarak, dik yamaçlardan inerek 2 saatlik yürüyüşün ardından burada serinliyor.



