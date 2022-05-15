Göçmenler otobüsün deposunda sıkışmış halde yakalandı

15 Mayıs 2022 Pazar, 16:39

Edirne'de yabancı plakalı tur otobüsünün deposundan sesler gelmesi üzerine polis ekiplerinin kontrolünde açılan depoda 3 göçmen sıkışmış halde bulundu. Göçmenleri sıkışmış halde görenler gözlerine inanamadı.

Alınan bilgilere göre, İstanbul’dan Edirne’ye gelen buradan da Kapıkule Sınır Kapısı’ndan geçerek Bosna Hersek’e gitmek üzere olan tur otobüsünden sesler geldiğini fark eden şoför, otobüsü durdurup polislerden yardım istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri, sesin geldiği depoyu açtığında 2’si Fas ve 1’i Filistin uyruklu olmak üzere 3 göçmenin sıkışmış halde olduğunu gördü. Ekipler tarafından depodan çıkarılan göçmenler, işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.



