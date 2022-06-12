Göle dönen caddede balık tutmaya çalıştı

12 Haziran 2022 Pazar, 10:44

Ankara’da etkili olan sağanak yağış sebebiyle cadde ve sokaklar göle döndü.

Bir yurttaş, Çankaya İlçesi Sıhhiye köprüsü altında su biriken yolda balık tutmaya çalıştı. O anlar başka bir yurttaşın cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.



