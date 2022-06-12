Göle dönen caddede balık tutmaya çalıştı

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Ankara’nın Çankaya ilçesinde bir vatandaş etkili olan sağanak yağış sebebiyle göle dönen caddede balık tutmaya çalıştı. Mizah dolu anlar kameralara yansıdı.

İHA
12 Haziran 2022 Pazar, 10:44

Ankara’da etkili olan sağanak yağış sebebiyle cadde ve sokaklar göle döndü.

Bir yurttaş, Çankaya İlçesi Sıhhiye köprüsü altında su biriken yolda balık tutmaya çalıştı. O anlar başka bir yurttaşın cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.


Ankara sel balık tutmak

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