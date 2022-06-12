Göle dönen caddede balık tutmaya çalıştı
Ankara’nın Çankaya ilçesinde bir vatandaş etkili olan sağanak yağış sebebiyle göle dönen caddede balık tutmaya çalıştı. Mizah dolu anlar kameralara yansıdı.
Ankara’da etkili olan sağanak yağış sebebiyle cadde ve sokaklar göle döndü.
Bir yurttaş, Çankaya İlçesi Sıhhiye köprüsü altında su biriken yolda balık tutmaya çalıştı. O anlar başka bir yurttaşın cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.
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