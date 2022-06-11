Ankara'da yaşanan sel felaketi ile ilgili Mansur Yavaş'tan açıklama geldi
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'da yaşanan sel felaketi ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yavaş, ''Şu ana kadar bize bildirilen can kaybı bulunmamaktadır" dedi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Ankara merkezde fırtına şeklinde gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle şu ana kadar ev ve iş yeri, caddelerde yaklaşık 300 bölgede su baskını, 35 ağaç devrilmesi, 23 çatı uçması, 3 elektrik direği devrilmesi ihbarı ulaştığını, 35 vatandaşın ise kurtarıldığını belirtti. Yavaş, "Ekiplerimizi ihbar bölgelerine derhal sevk edilmiştir. Tüm birimlerimizden 1277 araç, 3 bin 138 personelimiz alanda çalışmaktadır. Mağduriyetin giderebilmesi için 153 numaralı telefonumuzu arayabilirsiniz. Salı gününe kadar bu yağışlar devam edecektir, ekiplerimiz hazır durumda bekleyecektir. Ben de Ankaralı hemşehrilerimden kendi ölçülerinde tedbirlerini almalarını özellikle rica ediyorum. Şu ana kadar bize bildirilen can kaybı bulunmamaktadır" diyerek merkezde yağışların tekrar yoğunlaşarak, şiddetini arttırdığını ekledi.
Değerli Hemşehrilerimiz. Merkezde yağışlar tekrar yoğunlaşmış ve şiddetini artırmıştır. https://t.co/AR00R1Lf2n— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) June 11, 2022
1 KİŞİ KAYBOLDU
Öte yandan Altındağ ilçesi Karapürçek mahallesinde içinde 1 kişi bulunan otomobil sele kapılarak kayboldu. Bunun üzerine AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, UMKE ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, kayıp kişiyi arama çalışması başlattı. AFAD'dan yapılan açıklamada, "Ankara’da etkili olan yağış nedeniyle, Acil Çağrı Merkezi’ne gelen toplam ihbar sayısı ’ye ulaşmıştır. Araç içinde sele kapılan bir vatandaşımızı arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere AFAD’dan 21, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı'ndan 23 kişilik ekip olay bölgesine yönlendirilmiştir" denildi. Arama çalışmaları sürüyor.
MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ KURTARILDI
Yağış ile birlikte suyla kaplanan yolda sürüklenen bir motosiklet sürücüsü, otomobilin altına girdi. Aracın altında sıkışan motosiklet sürücünün yardımına çevredekiler yetişti. Sürücü, otomobilin kamyonete bağlanan iple çekilmesi sonucu kurtarıldı. Altındağ ilçesinde binaların çatıları uçtu, çok sayıda ağaç devrildi. Çatılardan kopan malzemelerin çarptığı binada camlar kırıldı.
Video Haberler
- Atandığı köy okulunda öğrencilerin hayatını değiştirdi
- Ukrayna meclis üyesi toplu mezarların videosunu paylaştı
- Lunaparkta salıncak koptu: Kurtarma çalışmaları sürüyor
- Baz istasyonundan 'kablo' hırsızlığı: Kameraya yansıdı
- Marmaris'te marinada bağlı yat küle döndü!
- Önce gasbetti, sonra mağdura 'hırsız' dedi
- Minibüs bekleyen kadına fiziksel taciz
- Motosikletli saldırganlar 'kırtasiyeye' ateş açtı!
- Mobilyacıda yangın: Dükkan kullanılamaz hale geldi!
- GÖÇİZDER üyelerine tutuklama
En Çok Okunan Haberler
-
- Helikopter kazasında 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
- Cepkin'den Yılmaz'a: Aramızda çözelim
- 'Köpek' tartışmasında aynı aileden 3 kişiyi katletti
- Fulya Öztürk'ten yeni karar: Artık istemiyorum
- İtalya'da kaybolan helikopterle ilgili yeni gelişme
- 'Erken seçim değil, tarihi konuşuluyor'
- Onuncu Yıl Marşlı mezuniyetten rahatsız oldular!
- Danıştay'dan emsal nitelikte 'emlakçılık' kararı
- AKP'li Yiğit Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na atandı
- Benzin ve otogaza büyük zam