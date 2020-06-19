Görenler şoke oldu...10 kişi tarafından çekildi

19 Haziran 2020 Cuma, 15:26

40 yıllık balıkçı Ali Eken tarafından yakalanan dev yayın balığı tezgahta yerini aldı. Görenler ise telefonlara sarılıp balıkla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Balıkçı Ali Eken, "İznik gölünde ilk kez ben böyle bolluk görüyorum. Şoktayım” dedi.