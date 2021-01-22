Görüntüler sosyal medyada büyük yankı buldu! AHBAP sahip çıktı

22 Ocak 2021 Cuma, 11:05

İzmir'de sokakta yaşayan evsiz adam, madde bağımlısı kişiler tarafından öldüresiye dövüldü. Ağlama görüntüleri sosyal medyada büyük yankı bulan evsiz adam, şarkıcı Haluk Levent'in çağrısı sonrası Ahbap Platformu tarafından bulunarak bir pansiyona yerleştirildi.

Olay önceki gün İzmir'in Bornova İlçesi'nde yaşandı. Evsiz olduğu için sokaklarda kalan, isminin Ali olduğu öğrenilen yaşlı adam, madde bağımlısı kişiler tarafından öldüresiye dövüldü. Yüzü gözü mosmor olan adamın görüntüleri bir yurttaş tarafından cep telefonuyla çekilip sosyal medyada paylaşıldı. 2 yıldır dışarda yatıp kalktığını söyleyen ve içinde tuvaleti olan 1 odalık yer isteyen yaşlı adamın ağlama görüntüleri kısa sürede büyük yankı yarattı.

AHBAP TARAFINDAN BULUNDU

İzmir Büyükşehir, İzmir Valiliği ve Bornova Belediyesi kentin dört bir yanında yaşlı adamı bulabilmek için çalışma başlattı. Ancak, izine rastlanamayan adam, şarkıcı Haluk Levent'in "Acil durum" çağrısının ardından kurucusu olduğu Ahbap Platformu tarafından bulundu. Ahbap İzmir'in yaşlı adamı güvenli bir pansiyona yerleştirdiğini duyuran Haluk Levent, "Yarından itibaren kalıcı bir çözüm bulacağız arkadaşlar" açıklamasını yaptı.