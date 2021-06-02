Görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu: Yangın var dediler geldik

02 Haziran 2021 Çarşamba, 10:33

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye daire başkanlığı Toros eğitim merkezinde 3 kadın tarafından kaydedilen video sosyal medyada gündem oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, görüntülerdeki 4 personel hakkında disiplin sürecinin başlatıldığını duyuruldu.

BİRİ ARACI KULLANDI, DİĞERLERİ ARKADA SEYAHAT ETTİ

Toros Eğitim Merkezi'nde çekilen videoda, kadınlardan biri itfaiye aracını kullanırken, diğer ikisi ise araca asılarak arkada seyahat ederken görülüyor.

"YANGIN VAR DEDİLER GELDİK"

Videoyu sosyal medya hesaplarından paylaşan kadınların "Yangın var dediler geldik" ifadesi ise dikkat çekti.

DİSİPLİN SÜRECİ BAŞLATILDI

Sosyal medyaya yansıyan görüntüler hakkında yazılı açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, görüntülerin disiplin ve sorumluluk anlayışıyla bağdaşmadığını vurgulayarak ve görüntülerdeki 4 personel hakkında disiplin sürecinin başlatıldığı duyuruldu.



Açıklamada şunlar kaydedildi: Başarılı çalışmalarıyla her zaman gururlandığımız İzmir İtfaiyesi, disiplin, ciddiyet ve sorumluluk duygusunu hizmet sırasındaki temel davranış modeli olarak benimsemiş bir teşkilattır. Özellikle geçen yıl yaşanan yangın, sel, deprem gibi günlük yaşamı etkileyen olaylarda canını dişine takarak görev yapan, tüm Türkiye’nin güvenini ve takdirini kazanan İzmir İtfaiyesi’nin üniformasını taşıyan her personelimizin de aynı hassasiyet içerisinde olmasını beklemekteyiz. Dün itibarıyla bazı internet siteleri ve sosyal medya hesaplarına yansıyan görüntülerin bahsi geçen disiplin ve sorumluluk anlayışıyla bağdaşmadığı aşikardır. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı olarak teşkilatımızın saygınlığına gölge düşürecek hiçbir eylem ve davranışa tolerans göstermemiz söz konusu değildir. Olayla ilgili inceleme derhal başlatılmış, tespit edilen 4 personel hakkında disiplin süreci devreye alınmıştır. Başlatılan soruşturmada sorumlu personele yasa, yönetmelik ve talimatlar doğrultusunda ilgili disiplin ve teftiş kurulunun vereceği karara göre iş akitlerinin feshi de dahil gereken en ağır yaptırımlar uygulanacaktır. Kamuoyunun dikkatine sunarız.